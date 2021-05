Studie bescheinigt Köln/Bonn „höchste Reputation“

Der Köln Bonn Airport gehört zu den Unternehmen mit der höchsten Reputation in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), das für den Deutschlandtest des Magazins „FOCUS“ die 7.000 größten Unternehmen hinsichtlich ihres Ansehens in der Öffentlichkeit untersucht hat. In der Kategorie „Flughäfen“ landete Köln/Bonn auf Platz 2 und wurde als einer von vier Airports mit dem Prädikat „herausragend“ ausgezeichnet.