Korean Air: Benachrichtigungs-Service für geladenes Gepäck jetzt auf allen Strecken

Ab dem 1. Mai ist der Gepäckbenachrichtigungsservice von Korean Air für alle internationalen und inländischen Flüge verfügbar. In der neuen mobilen App „Korean Air My“ erhalten Passagiere eine Nachricht wie „Your baggage KE123456 has been loaded on flight KE1211 bound for Jeju (CJU)“, sobald ihr aufgegebenes Gepäck erfolgreich in ihr Flugzeug geladen wurde.