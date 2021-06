Korean Air führt mitten in der Corona-Pandemie den bisher längsten Non-Stop-Flug durch

Nach einer Flugstrecke von 13.405 Kilometern und einer Dauer von 14 Stunden und 42 Minuten kam der Frachtflug KE8047, der Incheon am 12. Juni um 21:14 Uhr verließ, in Miami (USA) an. Bislang war der längste Flug von Korean Air die Strecke Incheon-Atlanta mit 12.547 Kilometern und einer Flugdauer von 13 Stunden und 50 Minuten.