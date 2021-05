Sommerflugprogramm ab Linz

Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit, die uns so einiges abverlangt, sehnen sich viele nach einem Tapetenwechsel, einem exotischen Essen fern von daheim und natürlich nach Sonne, Strand und Meer. Kurz gesagt, nach Urlaub, heißt es in einer Aussendung des Linzer Flughafens. Mediziner sind indes skeptisch, was einen "normalen" Sommer anbelangt. Vielmehr sind manche Ärzte wegen der frühen Lockerungen trotz hoher Infektionszahlen der Ansicht, dass es stattdessen in den Sommermonaten den nächsten Lockdown geben werde.