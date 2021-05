TUI hebt von Salzburg aus zu fünf Urlaubsländern ab

Direkt ab dem Flughafen Salzburg geht es für TUI Gäste im Sommer 2021 auf die griechischen Inseln Karpathos, Korfu, Kreta, Rhodos, Kos und neu nach Zakynthos, nach Mallorca, Olbia/Sardinien und Hurghada/Ägypten. Neu sind auch die Direktverbindung nach Lamezia Terme/Kalabrien ab Juni und Larnaca/Zypern ab Juli, die TUI ein bzw. zwei Mal pro Woche anbietet.

Ebenso neu ist der Direktflug nach Dubai (V.A.E). „Ab Juli dürfen wir endlich auch die neue Verbindung mit flydubai begrüßen. Es ist uns damit gelungen, trotz schwieriger Zeiten einen Fuß in die arabische Welt zu setzen und in das Drehkreuz des drittgrößten Flughafens der Welt zu fliegen“, sagt Ganghofer. Dubai war bei TUI im vergangenen Winter gemeinsam mit den Malediven das am besten gebuchte Reiseziel. „Wir freuen uns sehr, dass wir Dubai nun auch direkt ab Salzburg anbieten können“, sagt David Szabo, Head of Operation bei TUI. Neben den TUI-Sommerzielen bietet der Flughafen Salzburg mit seinen Hub-Anbindungen Anschluss in die ganze Welt. Zusätzlich zur neuen Direktverbindung nach Dubai werden weiterhin die etablierten Verbindungen der Lufthansa via Frankfurt und der Turkish Airlines via Istanbul angeboten. Außerdem bietet die flynas ab diesem Sommer Direktflüge von und nach Riad und Jeddah in Saudi-Arabien an. Abgerundet wird das aktuelle Flugprogramm durch spannende Destinationen wie Lübeck (NEU) und Luxemburg (seit 2020) und natürlich die bekannten und beliebten Verbindungen nach Düsseldorf, Hamburg, Berlin oder Köln.TUI Gäste, die ab dem 20. Mai eine Flugreise für Juni ab Salzburg buchen, erhalten den Parkplatz am Flughafen Salzburg kostenlos dazu. Für Abflüge im Juli und August gilt die kostenlose Parkplatzaktion für Reisen nach Zakynthos und Kos.

Das TUI-Flugprogramm ab Salzburg im Detail

9x wöchentlich nach Griechenland (3x Kreta, 1x Kos, 2x Rhodos, 1xKorfu, 1x Karpathos und NEU 1x Zakynthos)

NEU: 2x wöchentlich nach Zypern (Larnaca)

7x wöchentlich nach Mallorca

3x wöchentlich nach Italien (2x Sardinien, NEU: 1x Kalabrien)

1x wöchentlich nach Hurghada

(red / SZG)