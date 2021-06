Air Astana kehrt in Frankfurt ins Terminal 2 zurück

Mit dem Flug KC 922 ist für Air Astana am Dienstag am Flughafen Frankfurt wieder ein Stück Normalität zurückgekehrt: Ab sofort starten die Flüge der nationalen Airline Kasachstans wieder ab Terminal 2 von Deutschlands größtem Flughafen.

„Wir freuen uns, dass wir am Flughafen Frankfurt endlich an unseren angestammten Platz in Terminal 2 zurückkehren können“, so Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey bei Air Astana. „Die Wiedereröffnung des Terminals ist ein positives Zeichen für die allmählich einsetzende, weltweite Erholung des internationalen Reise- und Flugverkehrs, was auch unsere derzeit steigenden Buchungszahlen untermauern. Darüber hinaus ist Frankfurt einer der wichtigsten Standorte von Air Astana außerhalb Kasachstans. Entsprechend haben wir im Anschluss an die pandemiebedingte Aussetzung unserer Frankfurt-Verbindungen seit dem 18. August 2020 alle geplanten Flüge ab dem Flughafen Rhein-Main durchgeführt und damit zahlreiche Passagiere sowie ein erhebliches Frachtvolumen nach Kasachstan und auch weiter nach Zentralasien befördert.“

Aktuell fliegt Air Astana fünfmal pro Woche nach Kasachstan, darunter jeden Dienstag, Samstag und Sonntag nach Nur-Sultan. Jeweils mittwochs geht es darüber hinaus nach Atyrau im Westen von Kasachstan. Zum Einsatz kommen moderne Flugzeuge vom Typ Airbus A321neo LR mit Zweiklassen-Konfiguration, einschließlich der Business Class mit 16 Flatbed-Sitzen. Zusätzlich fliegt Air Astana jeden Mittwoch mit einem Airbus A320 von Frankfurt in die westkasachische Stadt Uralsk. Die Check-in-Schalter von Air Astana befinden sich am Flughafen Frankfurt ab sofort wieder in Bereich E von Terminal 2. Ihren Fluggästen rät die Airline zudem, sich rechtzeitig vor dem Flug über die aktuellen Einreise- und Transitbedingungen zu informieren.

(red / Air Astana)