Air Astana verbindet Kasachstan mit Montenegro

Air Astana baut ihr Streckennetz kontinuierlich aus. Seit dem 9. Juni 2021 verbindet die Airline Kasachstan mit Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. In der ersten Woche konnte Air Astana bereits über 1.000 Passagiere auf den Nonstopflügen begrüßen. Der zu Beginn mit vier wöchentlichen Flügen gestartete Service (immer mittwochs und samstags ab Nur-Sultan sowie donnerstags und sonntags ab Almaty) wird ab dem 21. Juni 2021 täglich mit einem modernen A321LR durchgeführt. Von der Hauptstadt Kasachstans geht es dann zusätzlich montags und von der Wirtschaftsmetropole Almaty dienstags und freitags zum Podgorica Airport.

„Für Air Astana ist die Aufnahme der Verbindung zwischen Kasachstan und Montenegro ein wichtiger Schritt, um einen starken Tourismus zwischen den beiden Ländern zu etablieren“, so Richard Ledger, Marketing and Sales Vice President bei Air Astana, auf einer Pressekonferenz am Podgorica Airport zum Auftakt der Zusammenarbeit. „Wir freuen uns darauf, unseren Fluggästen auch auf diesen neuen Strecken ein hohes Maß an Service zu bieten.“

„Montenegro ist ein wichtiger Partner Kasachstans beim visa-freiem Reisen auf dem Balkan“, kommentierte Barlybayev Tolezhan, Botschafter der Republik Kasachstan. „Die Flugverbindung unterstützt die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen im Bereich Tourismus, Handel und Kultur zwischen unseren Ländern."

„Die Ausweitung auf einen täglichen Service ab 21. Juni sowie die Nachfrage auf den ersten Flügen zeigen, wie wichtig diese Verbindung ist, die unsere beiden Länder noch näher zusammenrücken lässt. Wir erwarten eine große Anzahl an Touristen aus Kasachstan für diesen Sommer“, sagte Ognjen Jovović, CEO der montenegrischen Flughäfen.

(red / Air Astana)