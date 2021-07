Air Astana baut Flugangebot in Frankfurt weiter aus

Angesichts der weiter steigenden Nachfrage vergrößert Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, ihr Angebot ab Deutschland. Ab dem 12. Juli 2021 fliegt die Airline auch montags vom Flughafen Frankfurt in die kasachische Hauptstadt Nur-Sultan und erhöht damit die Frequenz auf dieser Strecke von drei auf vier wöchentliche Flüge. Zum Einsatz kommt, wie an den anderen Flugtagen auch, ein moderner Airbus A321LR mit Zweiklassen-Konfiguration einschließlich 16 Flatbed-Sitzen in der Business Class. In Nur-Sultan haben die Fluggäste zudem gute Anschlussmöglichkeiten zu Weiterflügen innerhalb Kasachstans und Zentralasiens, etwa in die Wirtschaftsmetropole Almaty.

Dazu sagte Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey bei Air Astana: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Flugangebot ab Frankfurt weiter ausbauen können. Damit erhalten unsere Kunden eine weitere Reiseoption. Zugleich unterstreicht der zusätzliche Flug die hohe Bedeutung von Frankfurt im Streckennetz von Air Astana.“

Die Flüge von Frankfurt nach Nur-Sultan starten jeweils um 11:30 Uhr und erreichen nach 5:40 Stunden ihr Ziel um 21:10 Uhr Ortszeit. In Nur-Sultan ist die Abflugzeit um 4:25 Uhr morgens mit Landung in Frankfurt um 6:45 Uhr.

(red / Air Astana)