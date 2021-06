Condor fliegt nach Jerewan in Armenien

Erstes Ziel im Kaukasus: Als - nach eigenen Angaben - einzige deutsche Fluggesellschaft bietet Condor ab dem 30. Juli 2021 Direktflüge in die armenische Hauptstadt Jerewan an. Jeden Freitag steuert Condor die Metropole und größte Stadt des Landes ab Frankfurt mit einem Nachtflug an. Neben der beeindruckenden Natur und den Weltkulturerbestätten der frühchristlichen Kloster bietet das Land eine Jahrtausende alte und besondere Weinkultur. Tickets sind ab sofort buchbar.

„Mit der Aufnahme von Direktflügen nach Jerewan noch in diesem Jahr setzt Condor ihre Strategie konsequent fort, Urlaub bei Familie und Freunden auch abseits der großen etablierten Badeziele zu ermöglichen. Gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Pandemie sind Direktflüge bei unseren Kunden besonders beliebt“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor. „Aber auch, wer nach dem Lockdown die überwältigende Natur des Kaukasus, die historischen Stätten des Landes oder auch nur die Gastfreundschaft in Jerewan erleben möchte, kann nun ohne Umsteigen bequem an sein Ziel gelangen.“

Ab Anfang Juli fliegt Condor zudem von Düsseldorf in die libanesische Hauptstadt Beirut sowie nach Sulaimaniyya in der Autonomen Region Kurdistan im Irak und bietet so auch dort Direktflüge für den Urlaub bei der Familie.

(red / DE)