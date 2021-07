Condor Sommerflugplan 2022: Kurz- und Mittelstreckenflüge ab sofort buchbar

Das beliebte Ziel Palma de Mallorca wird von sieben der Abflughäfen täglich angesteuert. Neben weiteren Zielen in Spanien und Portugal, werden 16 Destinationen in Griechenland angeflogen. Auch Kroatien, Italien, Ägypten, Zypern und die Türkei stehen im Plan. Dazu kommen die libanesische Hauptstadt Beirut sowie Sulaimaniyya in der Autonomen Region Kurdistan im Irak.

Reisen mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Condor-Sommerflugplan 2022 zu Kurz- und Mittelstreckenzielen:

Ägypten: Hurghada

Griechenland: Chania, Heraklion, Kalamata, Karphatos, Kavala, Kefalonia, Korfu, Kos, Mykonos, Preveza, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, Volos, Zakynthos

Kroatien: Split

Italien: Lamezia Terme, Olbia

Libanon & Irak: Beirut, Sulaimaniyya

Spanien & Portugal: Lanzarote, Fuerteventura, Madeira, Ibiza, Jerez de la

Formentera, Gran Canaria, Palma de Mallorca, La Palma, Teneriffa

Türkei: Antalya

Zypern: Larnaka

(red / DE)