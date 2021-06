Nachwuchsfachkräfte bei der Condor Technik und beim Bodenpersonal

Die Ausbildung als Kaufleute für Büromanagement beginnt zum 1. August 2021 und geht über zweieinhalb Jahre. In dieser Zeit durchlaufen die Nachwuchskräfte im Wesentlichen die Abteilungen Finanzen, Controlling, Personal und Einkauf. Darüber hinaus sind Hospitanzen bei anderen Abteilungen der Condor und bei der Condor Technik sowie ein Streckenerfahrungsflug geplant.

Liana Weismüller, Director HR bei Condor: „Qualifizierte Mitarbeitende sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen und die Personalentwicklung beginnt bereits mit der Berufsausbildung und der Nachwuchsförderung. Wir gewinnen so engagierte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Fliegen genauso lieben wie wir.“

Bei der Condor Technik wird bereits seit 2009 ausgebildet, so auch in diesem Jahr: Zum 23. August 2021 treten drei Lehrlinge ihre Ausbildung zum Fluggerätmechaniker an. Dann sind insgesamt 14 Auszubildende bei der Condor Tochter beschäftigt. Die dreieinhalbjährige Ausbildung zum Fluggerätmechaniker startet mit einer zehnwöchigen Einführungsschicht, in der sie an den Berufsalltag herangeführt werden. Anschließend folgt der reguläre Schichtbetrieb.

Condor und die Condor Technik setzen mit fundierter Ausbildung auf qualifizierten Nachwuchs, der sich zu Fachkräften auf seinem Gebiet entwickelt. Ein erfolgreicher Abschluss legt den Grundstein für weitere Qualifizierungsmöglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung, denn auch in der aktuellen Zeit ist das Ziel, die Auszubildenden im Anschluss an ihre Ausbildung im Unternehmen zu übernehmen.

(red / DE)