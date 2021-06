Eurowings stationiert zweite Maschine in Salzburg

Die deutsche Lufthansa Tochter Eurowings, stationiert einen zweiten Airbus in der Mozartstadt. Die Maschine wurde als Palma de Mallorca nach Salzburg überstellt.

Die lang ersehnten Urlaubsstrecken in Richtung Griechenland, Italien und Spanien sind bereits bestens gebucht. Die Flugverbindung nach Palma de Mallorca und Kreta/Heraklion laufen sogar so gut, dass hier Aufstockungen der Frequenzen stattfinden. In den nächsten Wochen kommen auch die für die Salzburger Wirtschaft so wichtigen Städteverbindungen wie etwa Düsseldorf (ab 20. Juni jeweils MI, FR und SO) und Hamburg (ab 1. Juli DO, SO) zurück. Ab 28.Juni läuft auch die HUB Verbindung nach Frankfurt wieder an und mit Beginn der Festspiele werden „double-daily flights“, also zwei tägliche Flüge am Tagesrand geplant - Berlin und Köln werden im September folgen, heißt es.

„Salzburg ist ein wichtiges Glied in unserem pan-europäischen Streckennetz. Wir freuen uns sehr, heute den zweiten Airbus in Salzburg zu stationieren. Nach den beliebten Eurowings Urlaubsflügen kommen damit nun auch die Städteverbindungen wieder zurück,“ so Robert Jahn, Geschäftsführer von Eurowings Europe. „Wir stärken nicht nur unser bestehendes europäisches Netzwerk, wie etwa hier auf unserer Österreich Basis in Salzburg, wir bauen auch an weiteren Standorten kräftig aus: Erst vor ein paar Tagen haben wir die Eröffnung unserer neuen Basis in Prag bekannt gegeben. Dort stationieren wir ab Oktober zwei Airbus A320, im kommenden Sommer werden sogar drei Flugzeuge für Eurowings aus Prag abheben,“ so Jahn weiter.

(red / SZG)