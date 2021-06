EasyJet fliegt von Salzburg nach Barcelona

Zweimal wöchentlich von Salzburg zum Flughafen El Prat in Spanien. Mediziner warnen indes bereits, dass mit dem Auftreten der hochinfektiösen Delta-Variante des Coronavirus in Verbindung mit einem egoistischen und verantwortungslosen Reiseverhalten vieler Menschen der nächste Lockdown nur noch eine Frage von Wochen sei.

Nachdem nun endlich wieder die ersten Sommerdestinationen ab Salzburg geflogen werden, kommt jetzt auch der langjährige Airline-Partner easyJet mit Flugverbindungen nach Salzburg zurück. „Zwangspausen mag niemand und gerade wir Flughäfen und unsere Airline-Partner möchten jetzt endlich wieder unserem Kerngeschäft – dem Fliegen – nachkommen. Kunst und Kultur verbindet, Barcelona passt sehr gut zu uns, es ist eine lebendige und pulsierende Stadt, die muss man einfach erleben“, freut sich Flughafen Geschäftsführerin Bettina Ganghofer über die neue Sommerverbindung nach Spanien, „und Barcelona ist auch eine Destination, in der es keine Quarantäneregelungen mehr gibt, da fliegt man doch gerne in den Urlaub,“ so Ganghofer weiter. Die aktuelle Infektionslage in Großbritannien, allen voran die Delta-Variante, macht der Luftfahrt – und damit vielen Airlines – schwer zu schaffen.

WasyJet hat kurzerhand den Flugplan adaptiert und die Sommerbasis in Barcelona nach Salzburg angebunden.Ab 20. Juli ist es dann soweit und das Flugprogramm des Salzburg Airport wird noch ein wenig bunter: Mit attraktiven Flugpreisen wird easyJet jeden Dienstag und Samstag von Salzburg nach Barcelona fliegen! Die Direktverbindung ist ab sofort buchbar und wird bis Ende Oktober angeboten, frohlockt der Salzburger Flughafen in einer Aussendung.

(red / SZG)