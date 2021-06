Flugzeugabsturz in Deutschland

In Gefell im Saale-Orla-Kreis (Deutschland) ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die einmotorige Maschine kollidierte im dichten Nebel offenbar mit einem Windrad. Der offenbar allein an Bord befindliche Pilot Thomas K. (ein früherer Trainer der Austria Salzburg) kam bei dem Absturz ums Leben.

Während deutsche Medien die abgestürzte Maschine als Piper PA-28 bezeichnen, ist in österreichischen Pilotenkreisen die Rede davon, dass es sich um eine Katana handeln soll.

Die deutsche Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(red)