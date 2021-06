Flying Bulls trauern um Rainer Steinberger

Der erfahrene Pilot starb gestern beim Absturz der T-28B Trojan in Tschechien.

Aus vorerst unbekannter Ursache abgestürzt ist gestern - wie berichtet - die T-28B Trojan, OE-ESA, der Flying Bulls auf dem Rückweg von einer Flugschau in Polen. Der Pilot kam dabei ums Leben, sein Mitflieger wurde mit schweren Verbrennungen von einem Rettungshelikopter in ein Prager Krankenhaus geflogen.

Nun gaben die Flying Bulls den Namen des Piloten offiziell bekannt. Bei dem Verunglückten handelt es sich um Rainer Steinberger.

Das Wrack an der Unglücksstelle - Foto: Policie České republiky

"Rainer steuerte unsere T-28 Trojan auf dem Heimweg von der Airshow in Leszno (Polen) nach Salzburg. Rainer war ein sehr respektierter und erfahrener Pilot und ein guter Freund von uns allen.Wir sind sehr schockiert und traurig über diese Tragödie. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden von Rainer", teilten die Flying Bulls in einer Aussendung mit.

Passagier im Krankenhaus

Der bei dem Unfall schwer verletzte Mitflieger befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus in der tschechischen Hauptstadt Prag. Sein Zustand soll kritisch sein. "Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung", so die Flying Bulls.

