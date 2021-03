Condor in Pressburg gelandet

Im Dezember des vergangenen Jahres berichtete Austrian Wings darüber, dass Condor Langstrecken-Charter ab Pressburg/Bratislava durchführen möchte. Jetzt fand die erste Rotation statt. Eine Fortsetzung ist angesichts der Corona-Pandemie allerdings ungewiss.

Der von einem Reiseveranstalter organisierte Flug führte von Pressburg/Bratislava nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik. An Bord der Boeing 767-300ER befanden sich 244 Passagiere. Der nächste Flug soll am 1. April stattfinden.. Ob er tatsächlich durchgeführt werden kann, ist allerdings von der Corona-Situation und damit verbundenen allfälligen Reisebeschränkungen abhängig.

(red)