Air France mit neuen Langstreckenzielen

Air France passt ihr Streckennetz weiter an und erhöht das Angebot zu "Freizeit"-Zielen. Für die Wintersaison 2021 (Oktober 2021 –März 2022) bietet die Airline ihren Kunden ab Paris-Charles de Gaulle neue Verbindungen zu sonnigen Zielen weltweit an. Afrika: Sansibar Ab 18. Oktober 2021 fliegt Air France nach Sansibar (Tansania), einem brandneuen Ziel der Airline. Zwei wöchentliche Frequenzen werden von Boeing 787-9 als Fortsetzung des Fluges nach Nairobi (Kenia) betrieben. Überseegebiete: Papeete Um der starken Kundennachfrage gerecht zu werden, wird Air France in diesem Winter ihren Flugplan nach Papeete (Französisch-Polynesien) als Fortsetzung des Fluges nach Los Angeles (USA) verstärken. Ab dem 3. November 2021 bietet die Airline bis zu 5 Frequenzen zu dieser von Boeing 777-200 betriebenen Destination an. Mittlerer Osten: Maskat und Dubai In den NahenOsten wird Air France ab 31. Oktober 2021 dreimal wöchentlich nach Muscat (Oman) fliegen. Die Flüge werden von Boeing 787-9 durchgeführt. Zudem verstärkt die Airline ihren Flugplan nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und bietet ab dem 23. Oktober 2021 bis zu 14 wöchentliche Frequenzen an.

Asien: Colombo Ab dem 1. November 2021 wird Air France Flüge nach Colombo (Sri Lanka), einem brandneuen Ziel der Fluggesellschaft, mit drei wöchentlichen Frequenzen als Fortsetzung des Fluges nach Malé (Malediven) aufnehmen. Die Flüge werden von Boeing 787-9 durchgeführt. Nordamerika: Miami Ab dem 31. Oktober 2021 wird Air France schließlich die Verbindungen nach Miami (USA) ausweiten und bis zu 12 wöchentliche Flüge von Boeing 777-300ER und Airbus A350 anbieten. Dieser Flugplan kann sich ändern und unterliegt weiterhin der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Es wird unter Berücksichtigung der derzeit in den verschiedenen Ländern geltenden Gesundheitsmaßnahmen umgesetzt. Air France empfiehlt ihren Kunden, vor Reiseantritt die Reisebeschränkungen und die bei der Ankunft am Zielort erforderlichen Dokumente zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter airfrance.traveldoc.aero.

Air France wird in Kürze ihren vollständigen Winterflugplan 2021-2022 vorstellen.

(red / AF)