Air France diesen Winter mit bis zu 122 wöchentlichen Flüge in die USA

Staatsbürger, wieder in die USA reisen. Die Ankündigung der Aufhebung der seit über 18 Monaten geltenden Reisebeschränkungen hat bei Air France zu einem deutlichen Anstieg der Buchungen geführt, insbesondere auf den Strecken nach New York, Miami und Los Angeles für Reisen im November und über die Weihnachtsferien.

Um die Wiederaufnahme des Verkehrs auf den transatlantischen Strecken zu unterstützen, wird Air France ihre Kapazitäten während der Wintersaison schrittweise erhöhen. Bis Ende März 2022 will das Unternehmen wieder auf eine Kapazität zurückgreifen, die rund 90 % der Kapazität von 2019 entspricht, gegenüber 50 % im Sommer 2021.

Dies beinhaltet die Aufnahme von Frequenzen zu bestimmten Zielen, darunter New York (von 3 bis 5 tägliche Flüge), Miami (von 7 bis 12 wöchentliche Flüge) oder Los Angeles (von 12 bis 17 wöchentliche Flüge). Während dieser Zeit wird Air France auch die Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Seattle wieder aufnehmen, nachdem sie den Dienst seit Beginn der Covid-Krise (3 wöchentliche Flüge ab dem 6. über Los Angeles (3 wöchentliche Flüge zwischen Los Angeles und Papeete ab 11. November 2021) und Eröffnung

einer neuen Strecke zwischen Pointe-à-Pitre und New York JFK (2 wöchentliche Flüge ab 24. November 2021).

In diesem Winter wird Air France 11 Ziele in den USA anfliegen – New York-JFK – die größte internationale Station der Fluggesellschaft, Boston, Washington DC, Detroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco und Los Angeles, mit bis auf 122 wöchentliche Flüge.

(red / AF)