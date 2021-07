Air France führt "Ready to Fly" ein

Mit „Ready to Fly“ geht die Airline noch einen Schritt weiter, indem sie ihren Kunden die Gewissheit bietet, bereits vor der Ankunft am Flughafen über alle für ihre Reise notwendigen Gesundheitsdokumente zu verfügen. Einige Tage vor Abflug erhalten Kunden, die auf berechtigten Flügen reisen, eine E-Mail, in der sie aufgefordert werden, ihre Gesundheitsdokumente auf einer Online-Plattform von Air France hochzuladen. Diese Dokumente werden dann geprüft und auf Vollständigkeit und Richtigkeit eine Bestätigungsnachricht an den Kunden gesendet. Die ausgestellten Bordkarten werden dann mit „Ready 2to Fly“ gekennzeichnet, sodass sie am Abflugtag von den Air France-Teams am Flughafen schnell bearbeitet werden können. Sollte ein Dokument fehlen oder unvollständig sein, erhält der Kunde eine Benachrichtigung, in der er aufgefordert wird, die fehlenden Dokumente zu übergeben oder am Tag der Reise am Flughafen vorzulegen.

Seit Juni erfolgreich getestet, wird „Ready to Fly“ ab dem 17. Juli auf Flügen von Paris nach Korsika und französischen Überseezielen verfügbar sein, bevor es im Laufe des Sommers sukzessive auf immer mehr Destinationen ausgerollt wird.

(red / AF)