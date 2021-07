Emirates nimmt Passagierflüge nach Mauritius wieder auf

Emirates kündigt an, die Passagierflüge nach Mauritius ab dem 15. Juli mit zwei wöchentlichen Flügen wieder aufzunehmen. Der Inselstaat im Indischen Ozean öffnet seine Grenzen schrittweise wieder für internationale Touristen. Um der großen Nachfrage zu entsprechen, wird die Fluggesellschaft außerdem ab dem 1. August ihr Flaggschiff, den Airbus A380, auf der Strecke einsetzen. Vollständig geimpfte Reisende können einen entspannten und sicheren Urlaub in einem von vielen COVID-19 sicheren Resorts auf der Insel genießen, teilte Emirates nun in einer Presseaussendung mit.



Die Emirates-Flüge von Dubai nach Mauritius werden donnerstags und samstags durchgeführt. Ab dem 15. Juli wird die Strecke mit Flugzeugen vom Typ Boeing 777-300ER bedient, ab dem 1. August bringt der Emirates A380 Reisende auf den Inselstaat. Emirates-Flug EK 701 nach Mauritius verlässt Dubai um 2:35 Uhr und kommt um 9:10 Uhr Ortszeit in Mauritius an. Der Rückflug findet freitags und sonntags statt. Flug EK 704 startet um 23:10 Uhr in Mauritius und kommt am nächsten Tag um 5:45 Uhr Ortszeit in Dubai an.



Der Emirates-A380 ist bei Reisenden wegen seiner geräumigen und komfortablen Kabinen sehr beliebt und Emirates baut den Einsatz der Flugzeuge entsprechend der steigenden Nachfrage weiter aus. Derzeit werden die Destinationen New York JFK, Los Angeles, Washington D.C., Toronto, Paris, München, Wien, Frankfurt, Moskau, Amman, Kairo und Guangzhou mit dem Flaggschiff der Flotte bedient.



Traumziele im Indischen Ozean

Von weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und üppigen Landschaften - Mauritius ist und bleibt eines der beliebtesten Urlaubsziele und zieht Reisende aus ganz Amerika, Europa und dem Nahen Osten an. Emirates-Passagiere können aber auch andere Ziele im Indischen Ozean genießen, denn die Fluggesellschaft bietet außerdem 28 wöchentliche Flüge auf die Malediven und sieben wöchentliche Flüge auf die Seychellen an.



Vom 15. Juli bis 30. September 2021 öffnet Mauritius seine Grenzen für geimpfte Reisende und mauritische Staatsangehörige. Vollständig Geimpfte können einen Hotelurlaub genießen und aus einer umfangreichen Liste von zugelassenen Hotels auf der ganzen Insel wählen. Ab dem 1. Oktober heißt Mauritius vollständig geimpfte Reisende willkommen, die die Insel frei und ohne Einschränkungen erkunden können. Weitere Details zu den Einreisebestimmungen für Mauritius finden Kunden unter den Reisebestimmungen auf emirates.com.

