Emirates SkyCargo erweitert die Infrastruktur der Pharma-Kühlkette in Dubai

Der erweiterte Kühlraum bietet zusätzliche 2.600 Quadratmeter temperaturkontrollierte Umgebung (2-25 Grad Celsius) für die Lagerung und den Umschlag von Impfstoffen und anderen Pharmazeutika in der eigens errichteten GDP-zertifizierten Anlage von Emirates SkyCargo. Damit stärkt die Fluggesellschaft ihre Position als Branchenführer für den Lufttransport von Pharmazeutika und stellt zusätzliche Kapazitäten an ihrem Drehkreuz in Dubai bereit, um für die weiterhin steigende Nachfrage nach dem Transport von COVID-19-Impfstoffen gerüstet zu sein. Durch die neue Erweiterung können schätzungsweise 60-90 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoffe auf einmal aufgenommen werden.



Transport von COVID-19-Impfstoffen

Emirates SkyCargo spielt weiterhin eine führende Rolle bei der internationalen Verteilung von COVID-19-Impfstoffen und hat seit Ende 2020 über 75 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoffe auf mehr als 250 Flügen zu über 60 Zielen transportiert.



"Emirates SkyCargo ist stolz darauf, mehr als 350 Tonnen COVID-19-Impfstoffe in die ganze Welt geflogen zu haben und damit dringend benötigte Unterstützung in Regionen zu liefern, die immer noch stark von der aktuellen Welle der Pandemie betroffen sind. Wir planen immer vorausschauend und gehen davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte die Nachfrage an Impfstoffen in Entwicklungsländern steigen wird. Aus heutiger Sicht werden wir den Meilenstein von 100 Millionen Dosen noch vor Ende dieses Monats erreichen", sagte Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo.



"Die letzten sechs Monate waren sowohl für Emirates SkyCargo als auch für die Pharmahersteller und unsere Logistikpartner eine wertvolle und gegenseitige Lernerfahrung. Durch die gewonnenen Erkenntnisse konnten wir den Prozess des Impfstofftransports schneller und effizienter gestalten. Dies ist ein wertvoller Impuls für die nächste Phase des COVID-19-Impfstofftransports sowie für andere temperaturempfindliche Pharmaprodukte in der Zukunft", fügt Sultan hinzu.



Emirates SkyCargo war eines der ersten Luftfrachtunternehmen, das bereits in der Frühphase der Pandemie umfangreiche Vorkehrungen für den Transport von COVID-19-Impfstoffen getroffen hat. Im Oktober 2020 richtete die Fluggesellschaft einen speziellen GDP-zertifizierten luftseitigen Hub in Dubai für den Transport von COVID-19-Impfstoffen ein, der über eine 20.000 Quadratmeter umfassende EU GDP-zertifizierte Kühlketteninfrastruktur für die Lagerung und das Handling von COVID-19-Impfstoffen verfügt. Zudem stehen hier mehr als 50 Kühlwagen für Pharmazeutika bereit, die temperaturempfindliche Sendungen wie Impfstoffe während des Transits zwischen Flugzeug und Frachtterminal schützen.



Im Jänner 2020 schloss sich Emirates SkyCargo mit DP World, International Humanitarian City und Dubai Airports zur Dubai Vaccine Logistics Alliance zusammen, um COVID-19-Impfstoffe schnell über Dubai in Entwicklungsländer zu transportieren. Kurz darauf, im Februar 2020, folgte ein Kooperationsabkommen mit UNICEF zur Beschleunigung des Transports von COVID-19-Impfstoffen im Rahmen der COVAX-Initiative.



Zusätzlich zu den COVID-19-Impfstoffen hat Emirates SkyCargo auf seinen Flügen Tausende Tonnen anderer lebenswichtiger Güter wie PSA, Pharmazeutika und ähnliche Hilfsgüter befördert. Zuletzt hat die Fluggesellschaft eine humanitäre Luftbrücken-Initiative ins Leben gerufen, um dringende COVID-19-Hilfsgüter nach Indien zu transportieren. Im Rahmen dieser Initiative bietet die Luftfrachtgesellschaft jede verfügbare Frachtkapazität auf ihren Flügen von Dubai zu neun Zielen in Indien kostenlos für NGOs zum Transport von medizinischen und Hilfsgütern an.

(red / EK)