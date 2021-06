Emirates nimmt Flüge nach Phuket wieder auf

Darüber hinaus entfällt bei vollständig gegen COVID-19 geimpften Personen die Quarantäne bei der Ankunft. Dank der getroffenen Maßnahmen für einen sicheren Neustart des Tourismus auf Phuket können Urlauber das für seine weitläufigen, weißen Sandstrände bekannte Phuket wieder quarantänefrei genießen.



Die Route von Dubai nach Phuket wird mit einer Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration bedient und bietet Premium-Services in der First und Business Class sowie in der Economy Class. Emirates-Flug EK378 startet in Dubai dienstags, freitags, samstags und sonntags um 03:00 Uhr und kommt am selben Tag um 12:30 Uhr am Phuket International Airport an. Der Rückflug, EK379, startet in Phuket mittwochs, samstags, sonntags und montags um 00:10 Uhr und erreicht Dubai um 03:05 Uhr am selben Tag an (alle Zeiten sind Ortszeiten).



Die vier wöchentlichen Flugpaare bieten Reisenden Komfort und Auswahl für ihre Urlaubspläne. Das beliebte thailändische Reiseziel Phuket erfreut sich weltweit größter Beliebtheit. Neben Phuket bedient Emirates auch die thailändische Hauptstadt Bangkok seit September 2020 wieder und bietet einen täglichen Service auf dieser Strecke.



Flüge nach Phuket können unter emirates.com oder über bevorzugte Reisebüros gebucht werden. Weitere Details zu den Einreisebestimmungen nach Phuket und den vorgeschriebenen Dokumenten für nicht-thailändische Staatsangehörige finden Kunden in den Reiseanforderungen.



Emirates hat ihr globales Netzwerk schrittweise wieder aufgebaut und den Passagierverkehr zu mehr als 120 Zielen wieder aufgenommen, sodass Passagiere über Dubai bequem und sicher nach Amerika, Europa, Afrika, in den Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum reisen können. Die Airline konzentriert sich weiterhin darauf, Maßnahmen zur Erleichterung des Reisens zu ergreifen und war führend bei der Einführung von Initiativen in Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden und Organisationen, um die Gesundheit der Reisenden zu schützen und ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.



Emirates hat an allen Berührungspunkten am Boden und an Bord Maßnahmen eingeführt, um Passagieren bei jedem Schritt der Reise die höchsten Sicherheits- und Hygienestandards zu bieten. Die Fluggesellschaft hat außerdem kürzlich kontaktlose Technologien eingeführt, um Kunden die Reise über den Flughafen Dubai zu erleichtern.



Emirates ist weiterhin führend in der Branche mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der Reisenden in einer dynamischen Zeit eingehen. Kürzlich hat die Fluggesellschaft ihre Initiativen zur Kundenbetreuung mit noch großzügigeren und flexibleren Buchungsrichtlinien, einer Erweiterung des Multi-Risiko-Versicherungsschutzes und der Unterstützung treuer Kunden bei der Beibehaltung ihres Meilen- und Tier-Status weiter ausgebaut.

(red / EK)