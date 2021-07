Vereinigung Cockpit: Pandemie stellt Flughäfen vor operationelle Herausforderungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit zeitweise sehr geringem Flugaufkommen stellen die Flughäfen vor bisher unbekannte Herausforderungen. Der diesjährige VC-Flughafencheck hat jedoch gezeigt, dass die deutschen Flughäfen für den Ramp up gut gerüstet sind.

"Die Sicherheit an deutschen Flughäfen ist insgesamt gut", so Leila Belaasri, Vorständin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. "Es zeigt sich deutlich, dass auch in Krisenzeiten Sicherheit einen hohen Stellenwert besitzt. Die Flughäfen gehen sehr bewusst mit der Situation um und sind auf den wieder ansteigenden Flugverkehr gut vorbereitet."

Die operationellen Herausforderungen für die Airports sind vielfältig: So können etwa langfristig geparkte Flugzeuge Schäden am Bodenbelag verursachen, der statisch nicht auf eine dauerhafte Belastung ausgelegt ist. Betriebsfahrzeuge und Geräte müssen - ebenso wie die Flugzeuge - nach längeren Standzeiten wieder in einen einwandfreien Zustand versetzt und das Personal muss trainiert werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Die Ergebnisse im Einzelnen

München und Leipzig halten auch in diesem Jahr ihre Spitzenpositionen in der Bewertung der deutschen Flughäfen. Aus der Bewertung weggefallen ist der Flughafen Berlin/Tegel, der im letzten Jahr geschlossen wurde. Neu hinzugekommen ist der Airport Lübeck, der seit August 2020 wieder regelmäßige Linienverbindungen anbietet. Die Benotung mit einer 3,0 resultiert u.a. daraus, dass Flugzeuge hier die Start- bzw. Landebahn zum Rollen benutzen müssen, was das Risiko von Runway Incursions, einer gefährlichen Annäherung oder Kollision von Flugzeugen, erhöht.

www.vc-flughafencheck.de/index.html

Die Arbeitsgruppe Airport and Ground Environment (AGE) der Vereinigung Cockpit unterzieht die deutschen Verkehrsflughäfen bereits seit 1978 einem jährlichen Sicherheitscheck. Seit 1996 werden auch Regionalflughäfen in die Untersuchung einbezogen, insofern dort nennenswerter Linienverkehr stattfindet. Als Grundlage für die Untersuchung dient ein kontinuierlich an die sich veränderden Anforderungen angepasster Kriterienkatalog, der nicht nur die internationalen Vorschriften, sondern auch die aus Pilotensicht sinnvolle und für eine optimale Sicherheit notwendige Ausrüstung von Flughäfen umfasst.

