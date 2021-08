Chaos am Flughafen Wien nach Softwarefehler

Ein (falscher) Sprengstoffalarm führte gestern Abend zur teilweisen Einstellung des Flugverkehrs am Airport in Schwechat.

Weil ein automatischer Sensor bei einem Gepäckstück Sprengstoff detektierte, wurde gestern Abend gegen 18 Uhr am Flughafen Schwechat Alarm ausgelöst. Die Autobahnzufahrten wurden von der Polizei abgesperrt, sämtliche Starts eingestellt.

Hunderte Passagiere standen in Schlangen in Terminals oder steckten im Stau beziehungsweise in Zügen fest und kamen zu spät zum Airport. In sozialen Netzwerken kursieren Fotos, wie Passagiere teilweise zu Fuß von der Autobahnzufahrt mit Trolleys versuchten, zum Terminal zu gelangen.

"Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten für Passagiere."

Ein Sprecher gegenüber Austrian Wings

Nach rund einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Ein Softwarefehler hatte einen Fehlalarm ausgelöst.

(red)