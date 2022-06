Auf Flugreisende wartet ein Chaossommer

Die AUA und der Flughafen Wien sehen sich für die Sommerreisewelle "gut aufgestellt". Insider sehen das anders. Gegenüber Austrian Wings berichten sie davon, dass in beiden Unternehmen langjährige Mitarbeiter in den vergangenen zwei Jahren gekündigt hätten bzw. teilweise gekündigt wurden und dass es bei der AUA und dem Flughafen Wien personalmäßig "an allen Ecken und Enden kracht".