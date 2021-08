EasyJet-Flybrary jetzt mit digitalem Sprachlernangebot für Kinder

Auf allen 300 easyJet-Flugzeugen stehen über QR-Codes auf den Sitzrückseiten kostenlos 84 E-Books der Mizzi Mozzi-Reihe in sieben europäischen Sprachen zum Download zur Verfügung, um es Familien mit ihren Kindern leicht zu machen, diesen Sommer eine neue Sprache zu erlernen, wie der Billigflieger in einer Aussendung bekannt gab.

EasyJet bietet Familien, die mit Kindern reisen, in diesem Sommer kostenlose digitale Bücher an, um das Erlernen einer neuen Sprache mit so viel Spaß wie möglich zu verbinden. Durch eine exklusive neue Partnerschaft mit der digitalen Kinderbuchreihe Mizzi Mozzi ist easyJet die erste europäische Fluggesellschaft, die den jüngsten Passagieren digitales Lernen über den Wolken ermöglicht.

So können Passagiere von groß bis klein aus einer Sammlung von 84 Geschichten ihre Wunschbücher aussuchen und herunterladen, die sie dann während des Fluges zum Entdecken neuer Sprachen animieren: Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch, Griechisch und Englisch.

Die E-Books der Mizzi Mozzi-Reihe wurden speziell entwickelt, um die Neugier auf fremde Sprachen zu wecken und so stellt jedes Mizzi Mozzi-Buch etwa zwanzig Fremdwörter zum Lernen vor – egal ob sie „Mini Mond-Mammuts" im Weltall treffen, mit „Flip-Flop" als Hubschrauber durch die Lüfte fliegen oder mit „Lekko", dem orangefarbenen Chamäleon, Abenteuer im üppigen Dschungel erleben.

EasyJet bietet die ersten beiden Bücher aus 84 verfügbaren Titeln der neuen digitalen Mizzi Mozzi-Buchreihe kostenlos an. Passagiere scannen einfach vor dem Abflug den QR-Code auf der Sitzlehne vor ihnen, laden die App kostenlos herunter, wählen die Sprache, die sie entdecken möchten, und suchen sich ihre Wunschbücher vor dem Abflug aus.

(red / EasyJet)