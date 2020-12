Neue Bestimmungen für Handgepäck bei EasyJet

EasyJet teilt mit, dass sich ihre Handgepäckrichtlinie an Bord von Flügen ab dem 10. Februar 2021 ändert. Die neue Regelung sieht vor, dass alle Kunden kostenfrei ein kleines Handgepäckstück (max. 45x36x20cm) mit an Bord nehmen können, wenn es unter dem Vordersitz verstaut werden kann. Dies ermöglicht es Passagieren, ihre wesentlichen Reise-Utensilien oder genügend für einen Kurztrip mit an Bord zu nehmen.

Kunden, die einen Sitz im vorderen Bereich des Flugzeuges (Up Front) bzw. mit mehr Beinfreiheit (Extra Legroom) gebucht haben, können ein zusätzliches, großes Gepäckstück (max. 56x45x25cm) mit an Bord nehmen, das im Gepäckfach über dem Sitz verstaut wird. Inhaber der easyJet Plus-Karte und FLEXI-Tarifkunden haben auch weiterhin ein zusätzliches Gepäckstück für das Gepäckfach über dem Sitz in ihrer Buchung inbegriffen, sofern an Bord genügend Platz vorhanden ist. Die vorgegebene Größe des kleinen und großen Handgepäcksstücks gehört zu den großzügigsten für Flugreisen und es gibt weiterhin keine Gewichtsbeschränkung beim Kabinengepäck.

Aufgrund des begrenzten Stauraums an Bord konnten Kunden nicht immer sicher sein, dass sie ihr Handgepäck bei sich führen durften. Die Buchung eines „Up Front" oder „Extra Legroom" Sitzes bietet Kunden nun Gewissheit, ihr Gepäck an Bord mitnehmen zu dürfen, wenn sie dies wünschen. Zudem erhalten Kunden, die einen solchen Sitzplatz buchen, weitere Vorteile durch schnelles Boarding und die Nutzung der easyJet Plus Gepäckaufgabe. Sitze dieses Typs mit zusätzlichem, großem Handgepäckstück und den genannten weiteren Vorteilen sind bereits ab 10.49 € verfügbar.

Die neue Regelung wird außerdem die Wartezeiten beim Boarding verkürzen und damit verbundene Verspätungen reduzieren, die dadurch entstehen, wenn übermäßig viel Handgepäck in den Laderaum verfrachtet werden muss. Durch die Änderung profitieren alle Kunden von einer verbesserten Pünktlichkeit.

Robert Carey, Chief Commercial & Customer Officer bei EasyJet kommentiert: "Pünktlichkeit ist unseren Kunden wichtig und wir wissen, dass es zu Flugverspätungen kommen kann, wenn das Handgepäck aufgrund des begrenzten Platzes an Bord in den Laderaum verfrachtet werden muss, was für unsere Kunden auch frustrierend sein kann. Unsere neue Richtlinie wird das Einsteigen und die Pünktlichkeit für alle verbessern sowie unseren Fluggästen die Gewissheit geben, was sie mit an Bord nehmen können. "Kunden mit bestehenden Buchungen ab dem 10. Februar wird die Hands Free Option gratis angeboten, so dass sie ohne zusätzliche Kosten mit ihrem Gepäck reisen können.

"Für Familien werden wir weiterhin eine Reihe von Optionen anbieten, die es ihnen ermöglichen, zusätzliche Gegenstände kostenfrei mitzuführen, so dass das Reisen für Familien einfach und erschwinglich bleibt, wenn sie mit uns fliegen."

Die neue Richtlinie gilt für alle Flüge ab dem 10. Februar 2021:

Kunden, die ab dem 10. Februar reisen und bereits einen „Upfront" oder einen „Extra Legroom" Sitzplatz gebucht haben*, müssen keine Änderungen an ihrer Buchung vornehmen und können eine großes Handgepäckstück mitnehmen.

Kunden, die bereits eine Reise ab dem 10. Februar gebucht haben und keinen Sitzplatz im vorderen Bereich (Up front) oder mit zusätzlicher Beinfreiheit (Extra Legroom) gebucht haben, können ein kleines Handgepäckstück mit an Bord nehmen und unter dem Sitz verstauen. Darüber hinaus können sie kostenfrei die Hands Free Option wahrnehmen, falls sie zusätzlich noch ein großes Handgepäckstück mitbringen möchten. Hands Free ermöglicht es Kunden, ihr Handgepäckstück bei der easyJet Gepäckabgabe in den Laderaum einzuchecken und bei der Ankunft am Gepäckband entgegen zunehmen.

Kunden können ihre Buchung auch ändern und einen Sitz im vorderen Bereich oder mit mehr Beinfreiheit nachträglich buchen, wenn sie ein großes Handgepäckstück in die Kabine mitnehmen möchten.

easyJet ermöglicht es Kunden weiterhin zusätzliche Gegenstände wie medizinische Geräte mit an Bord zu bringen und bietet für Familien verschiedene Möglichkeiten, um ihnen das Reisen zu erleichtern. So können sie zusätzlich zum kleinen Handgepäckstück eine Wickeltasche kostenfrei mit an Bord nehmen, zwei weitere Utensilien für das Kind wie Kinderwagen oder Autositz können gleichfalls kostenfrei in die Kabine mitgenommen werden, sofern im Gepäckfach über den Sitzen Platz ist, ansonsten werden sie gleichfalls kostenfrei am Gate in den Laderaum verfrachtet und sind dann bei Ankunft am Gepäckband verfügbar.

easyJet verfügt auch über eine Reihe von Optionen für aufzugebendes Gepäck, die es den Kunden ermöglichen, bis zu drei Gepäckstücke für jeden Reisenden bei der Buchung hinzuzufügen. Dies gilt auch für mitfliegende Kinder und Kleinkinder. Das Standardgewicht liegt bei 23kg und kann bis 32kg erweitert werden; 15kg sind gleichfalls möglich.

Die neue Richtlinie gilt für alle neuen Buchungen ab dem 10. Februar 2021. Alle Kunden mit neuen oder bestehenden Buchungen können ihre Flüge bis 14 Tage vor Abflug ohne Änderungsgebühr umbuchen. Mehr zu den flexiblen Umbuchungsoptionen bei easyJet finden Sie unter: https://www.easyjet.com/de/pledge

(red / EasyJet)