Flughafen Hamburg ist erneut "Best Regional Airport in Europe"

Zum inzwischen sechsten Mal hat Hamburg Airport den renommierten Skytrax World Airport Award in der Kategorie „Best Regional Airports in Europe“ gewonnen. Silber und Bronze gehen an zwei weitere deutsche Flughäfen, an die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn. Die Bezeichnung „Regional Airport“ umfasst nach der Definition von Skytrax alle Flughäfen, die vorrangig nationale und kontinentale Flüge anbieten, aber auch einzelne interkontinentale Flüge. Im Gesamtranking „The World’s Top 100 Airports 2021“ ist Hamburg Airport ebenfalls erneut in den Top 30 der besten Flughäfen gelistet: Hamburg erreicht den 26. Platz. Die Skytrax-Auszeichnung basiert auf unabhängigen Passagierbefragungen und spiegelt die Zufriedenheit der Reisegäste wider, wieder der Flughafen in einer Aussendung bekannt gab.

Neben der Gold-Plakette als „Best Regional Airport in Europe“ darf Hamburg sich in zwei weltweiten Kategorien über die Silbermedaille freuen: In der Kategorie „The World’s Best Regional Airports 2021“ belegt der norddeutsche Flughafen den 2. Platz hinter dem Chubu Centrair International Airport Nagoya (Japan). Gleiches gilt für die Kategorie „Best Airports 2021: 2-5 million passengers“. Der Kategorie „2-5 Millionen Passagiere“ wurde Hamburg Airport erstmals zugeordnet, weil sich die Passagierzahlen durch die Corona-Pandemie weltweit verschoben haben. 2019 hatte Hamburg Airport 17,3 Millionen Fluggäste, 2020 waren es 4,56 Millionen Passagiere.

Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, freut sich über den Award: „Der Skytrax World Airport Award ist aus zwei Gründen etwas Besonderes: Zum einen wird diese Auszeichnung durch die Menschen entschieden, die wir in den Fokus unseres Handelns gestellt haben – unsere Passagiere. Hier sehen wir, dass sich unsere Anstrengungen in eine hohe Servicequalität vom Buchen bis zum Boarding lohnen. Zweitens zeigt diese Auszeichnung, dass unsere Fluggäste auch in Zeiten der Pandemie Vertrauen in uns haben. Darauf kann unser ganzes Airport-Team besonders stolz sein. Denn gerade in den vergangenen 15 Monaten haben wir in zahlreiche Hygiene-Maßnahmen investiert. Dabei hat das starke Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem tollen Ergebnis geführt. Ich bin stolz auf eine so motivierte Belegschaft – gerade in diesen schwierigen Zeiten.“

Bereits im Jahr 2020 ist Hamburg Airport in einem unabhängigen Rating der Agentur Skytrax als 4-Sterne-Flughafen ausgezeichnet worden. Skytrax untersuchte anhand von sechs Bewertungskriterien, wie effektiv Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Covid-19 implementiert wurden.

(red / HAM)