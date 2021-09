Neues Online-Tool verbessert den Fundbüro-Service am Hamburg Airport

Ob Teddys, Laptop, Schmuck & Co – ca. 8.000 Fundstücke verlieren oder vergessen Passagiere und Besucher pro Jahr am Hamburg Airport. Aufbewahrt werden die am Flughafen gefundenen Gegenstände im Hamburg Welcome Center. Mit einem neuen automatisierten Fundsystem, das auch bei der Deutschen Bahn, bei Eurowings und der Stadt Hamburg bereits im Einsatz ist, lässt sich Verlorenes am Flughafen nun ganz einfach online melden, suchen, wiederfinden und zurückgeben.