Condor Erstflug nach Toronto gestartet

Kanada öffnet seine Grenzen wieder für Privatreisende. Der deutsche Ferienflieger Condor nimmt seine Flüge in das nordamerikanische Land wieder auf.

Damit kehrt ein beliebtes Reiseland auf den Flugplan von Deutschlands beliebtestem Ferienflieger zurück. Condor fliegt ab Frankfurt drei Mal wöchentlich nach Toronto und zwei Mal wöchentlich nach Halifax. Reisen können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden. Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

„Unsere Gäste haben lange darauf warten müssen, wieder über den großen Teich nach Nordamerika reisen zu können. Jetzt hat Kanada alle Nordamerika-Fans, die vollständig geimpft sind, wieder zu sich eingeladen und wir freuen uns fünf Verbindungen pro Woche von Frankfurt nach Kanada anbieten zu können", erklärt Ralf Teckentrup, CEO von Condor.

„Wir freuen uns sehr, dass Condor nach langer Pause ab sofort wieder attraktive Ziele in Kanada anbietet. Die wieder aufgelegten wöchentlichen Verbindungen nach Halifax und die Metropole Toronto sind nicht nur ein positives Signal für den Flughafen Frankfurt und die gesamte Region, sie unterstreichen auch Condors wichtige Rolle an Deutschlands zentralen Luftverkehrsdrehkreuz. Das hat für uns Tradition, denn schon seit über 60 Jahren verbindet Condor Frankfurt mit Zielen rund um den Globus. Wir wünschen Condor auf den neuen Strecken „Always Happy Landings" am Frankfurt Airport", sagte Dr. Pierre Dominique Prümm, Vorstand Aviation und Infrastruktur, Fraport AG.

Kanada öffnet die Landesgrenzen für vollständig geimpfte Reisende aus Europa. Die beiden Städte Toronto und Halifax sind ideale Ausgangspunkte für Rundreisen, um den berühmten Indian Summer zu erleben. Von dort aus können Gäste zudem mit dem Condor-Partner WestJet zehn weitere Ziele in Kanada erreichen. Als beste Reisezeit für das farbenfrohe Naturschauspiel gelten die Monate September und Oktober.

(red / DE)