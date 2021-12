Köln/Bonn: Antonov bringt 85 Tonnen COVID-19-Testkits

Am Samstagmorgen, den 25. Dezember, ist gegen 9 Uhr die erste von voraussichtlich vier Antonov 124 am Köln/Bonn Airport gelandet. Die Maschine kam aus dem chinesischen Zhengzhou und hatte über 2,8 Millionen COVID-19-Testkits an Bord. Die 85 Tonnen an Corona-Schnelltests wurden auf 540 Europaletten direkt auf dem Flughafenvorfeld in elf bereitstehende LKWs verladen.