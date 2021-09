Ethiopian Airlines und Boeing: Positionierung von Ethiopian als Afrikas Luftfahrt-Drehscheibe

Die Ethiopian Airlines Group und das Unternehmen Boeing haben eine strategische Absichtserklärung zur Positionierung Ethiopian als Luftfahrt-Drehscheibe für Afrika unterzeichnet. Aufbauend auf der siebzigjährigen gemeinsamen Geschichte der beiden Parteien in der Luftfahrt zielt die Absichtserklärung darauf ab, Ethiopian als Afrikas Luftfahrt-Drehkreuz zu positionieren - "Ethiopian für Afrika", heißt es in einer Presseerklärung von Ethiopian Airlines.

Boeing hat Ethiopian als weltweit führendes Luftfahrtunternehmen auf dem Kontinent anerkannt. Die Absichtserklärung ist ein Zeichen für das Interesse von Boeing und Ethiopian Airlines, eine für beide Seiten vorteilhafte Luftfahrtpartnerschaft von Weltklasse aufzubauen. Um ihre gemeinsame Vision zu verwirklichen, haben Ethiopian und Boeing vereinbart, in vier Bereichen der strategischen Zusammenarbeit zusammenzuarbeiten: Industrielle Entwicklung, fortgeschrittene Luftfahrtausbildung, Bildungspartnerschaft und Entwicklung von Führungskräften in einem Zeitraum von drei Jahren. Zu diesem Zweck wurden gemeinsame multidisziplinäre Teams gebildet, um die strategische Partnerschaft umzusetzen, und es wurden bereits wichtige Meilensteine erreicht.

Tewolde GebreMariam, Group CEO Ethiopian Airlines, sagte: "Ich freue mich nicht nur über die Unterzeichnung dieser historischen Absichtserklärung mit unserem langjährigen Luftfahrtpartner Boeing, sondern auch über die Umsetzung von Meilensteinen. Wir arbeiten seit mehr als 70 Jahren mit Boeing an verschiedenen Großprojekten in der Luftfahrt zusammen, um dem afrikanischen Kontinent zu dienen, und diese Partnerschaft erweitert und stärkt unsere Fähigkeiten in vielen Bereichen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unserem Engagement bei der Umsetzung des MoU das Ziel erreichen werden, Ethiopian als Luftfahrt-Drehscheibe des Kontinents zu positionieren. Wir schätzen die entscheidende Rolle unserer amerikanischen Partnerunternehmen bei der Verwirklichung unserer Ziele sehr und werden auf unserem Weg zu Spitzenleistungen in der Luftfahrt weiterhin mit wichtigen amerikanischen Luftfahrtunternehmen wie Boeing, GE, Pratt and Whitney und Collins Aerospace usw. zusammenarbeiten.

Ethiopian und Boeing möchten, dass die Ethiopian Aviation Academy als globaler Standard für die Luftfahrtausbildung anerkannt wird. Boeing engagiert sich für die Entwicklung der Fertigungskapazitäten von ET und des Kundendienstes in der Luftfahrt. Im Rahmen dieser Absichtserklärung werden Boeing und Ethiopian zusammenarbeiten, um ihre Fähigkeiten für den globalen Wettbewerb zu verbessern.

Sie wollen ein Angebot für Luftfahrtberufe in Äthiopien schaffen. Sie werden mit hochqualifizierten Bildungseinrichtungen und Partnern aus der Luftfahrtindustrie zusammenarbeiten, um spezialisierte Lern- und Entwicklungsprogramme zu entwickeln, die den Bedarf an Arbeitskräften decken. Boeing und Ethiopian werden auch zusammenarbeiten, um aktuelle und zukünftige Generationen von Führungskräften in Äthiopien für Afrika auszubilden.

(red / ET)