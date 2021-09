Ethiopian bietet Economy-Class-Passagieren neue Optionen

Ethiopian Airlines gibt die Einführung einer neuen digitalen Option namens MyShebaSpace bekannt, die es Reisenden in der Economy Class ermöglicht, einen oder mehrere leere Sitze an Bord zu kaufen, um zusätzlichen Platz zu erhalten und sich zu entspannen.

Ethiopian hat auf die COVID 19-Pandemie mit der Einführung von Sicherheitsrichtlinien für Passagiere reagiert, die soziale Distanzierung und Hygienemaßnahmen auf dem hochmodernen Addis Abeba Bole International Airport und in den Flugzeugen vorsehen, teilte das Unternehmen mit.

Tewolde GebreMariam, CEO Ethiopian Group, über MyShebaSpace: "Mit unserer Agilität bei kundenorientierten Serviceangeboten und unserer Reaktionsfähigkeit auf den Markt geht die Notwendigkeit einher, denjenigen, die es brauchen, Komfort zu bieten. MyShebaSpace wurde eingeführt, um geschätzten Kunden, die es vorziehen, sich zusätzlichen Platz zu sichern und Komfort zu genießen, die Möglichkeit zu geben, in der Economy Class zu reisen. Alles, was wir tun, um den Menschen das Fliegen wieder angenehmer zu machen, ist Ausdruck unseres Wunsches, auf dem Laufenden zu bleiben, etwas Besseres zu bieten und an der Spitze zu stehen. Wir glauben, dass unsere Kunden das Gefühl genießen werden, die Kontrolle über ihre Reise zu haben."

Mit gebündelten On-Demand-Diensten und vorausschauender Intelligenz wird MyShebaSpace zusätzlichen Speicherplatz zu einem günstigen Aufpreis ab 30 Dollar anbieten. Bei MyShebaSpace geht es nicht nur darum, dass Passagiere einen Aufpreis zahlen müssen, um sich einen freien Sitzplatz neben sich zu sichern, sondern auch darum, dass die Fluggesellschaft stets bestrebt ist, vielfältige Optionen anzubieten, die der sich ändernden Nachfrage der Kunden entsprechen.

MyShebaSpace erfordert ein Zeitfenster von 72 Stunden vor dem Flug, um sich einen zusätzlichen Sitzplatz zu sichern, und ist bequem über die Ethiopian-Website und die mobile App zugänglich.

(red / ET)