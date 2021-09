Peoples baut Flugplan aus

Zusätzliche Flüge: Frequenzausbau auf der Strecke Altenrhein-Wien ab 13. September 2021

Die erfreuliche Nachfrageentwicklung veranlasst die People’s Geschäftsleitung, die Frequenzen auf der Strecke Altenrhein-Wien zu erhöhen. Ab dem 13. September 2021 fliegt People’s vermehrt nach Wien und zurück; neu wird die Strecke dienstags und mittwochs jeweils zweimal täglich zu Tagesrandzeiten angeboten. Unverändert geplant sind die Frühflüge montags und Abendflüge donnerstags. Ab Mitte November runden zusätzliche Flüge am Freitag und Sonntag die Frequenzerweiterung ab. Zu finden ist der detaillierte Flugplan unter www.peoples.ch/flugplan.

Neu: Ski-Charter-Flüge ab Januar 2022

Von Mitte Januar bis Ende März 2022 fliegt die People’s Skitouristen aus Dänemark und Schweden nach Altenrhein. Gemeinsam mit dem Reiseveranstalter SkiTravelGoup AG sind jeweils am Samstag (sowie zusätzliche Termine dienstags im Januar) Flüge von/nach Billund und Göteborg geplant. Die Fluglinie People’s sieht in den Ski-Chartern nachhaltig Potential und freut sich, erstmals Incoming-Flüge durchzuführen.

Unverändert fortgesetzt werden die am Flughafen St.Gallen-Altenrhein wie auch an Bord von People’s zusätz-lich eingeführten Schutz- und Hygienemaßnahmen, welche laufend den offiziell behördlichen Vorgaben angepasst und konsequent umgesetzt werden, wie das Unternehmen in einer Aussendung betont.

Alle Informationen zum Thema Coronavirus werden laufend auf www.peoples.ch/coronavirus publiziert, heißt es.

(red / PE)