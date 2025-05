Einziges Flugzeug von Peoples (Viennaline) fällt wegen technischer Probleme aus

Sowohl am 12. als auch am 13. Mai musste das einzige Flugzeug der Peoples (formaljuristisch Altenrhein Luftfahrt GmbH), der Embraer E170 OE-LMK, wegen technischer Probleme statt in Altenrhein auf dem Flughafen Zürich landen. Dem Vernehmen nach hatte das Flugzeug Probleme mit den Landeklappen, weshalb eine sichere Landung auf der nur 1.500 Meter langen Piste in Altenrhein nicht möglich war. Seither befindet sich das Flugzeug in der Werft, wo die technischen Probleme behoben werden sollen.

Um den Flugplan (im Linienverkehr wird die Strecke von Altenrhein nach Wien bedient, dazu kommen diverse Charteroperationen) aufrecht erhalten zu können, hat Peoples einen A320 der deutschen LEAV Aviation angemietet. Weil der A320 in Altenrhein nicht starten beziehungsweise landen kann, werden die Wien-Flüge statt von Altenrhein derzeit von Friedrichshafen aus durchgeführt. Die Passagiere checken weiterhin in Altenrhein ein und werden dann mittels bodengebundenem Transport von/nach Friedrichshafen transferiert.

Wann die Reparaturarbeiten am einzigen Flugzeug der Peoples abgeschlossen sind, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Airline hofft jedenfalls ihren Embraer morgen, am 17. Mai, auf Charterkursen nach Olbia und Pula einsetzen zu können.

Text & Foto: Patrick Huber