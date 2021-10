Deutsche Lufthansa AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Die Deutsche Lufthansa AG hat ihre am 19. September 2021 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, wie die AUA-Konzernmutter heute via Aussendung bekannt gab.

Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung bestätigt die Deutsche Lufthansa AG, dass die verbleibenden 9.814.586 Neuen Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert wurden. Der endgültige Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 2.162 Mio. Euro.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilsegment der Frankfurter Wertpapierbörse mit zusätzlichen Zulassungsverpflichtungen (Prime Standard) wird am 7. Oktober 2021 erwartet, wobei der Handel am 11. Oktober 2021 beginnen soll. Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, wird das Grundkapital des Unternehmens 3.060.443.248,64 Euro betragen, eingeteilt in 1.195.485.644 Aktien.

