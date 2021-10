Wizz Air kündigt Ausweitung des Angebots in der Ukraine an

5 neue Flugzeuge in Kiew stationiert, 2 neue Flugzeuge in Lemberg, 26 neue Strecken ab Kiew, Lemberg, Odessa und Kharkow sowie zahlreiche Frequenzerhöhungen.

Der ungarische Billigflieger Wizz Air kündigte eine große Expansion auf dem ukrainischen Markt mit einer Verdoppelung der Kapazität an. Diese Expansion ist das Ergebnis der gestrigen Unterzeichnung des Open-Skies-Abkommens zwischen der Ukraine und der EU vom 12. Oktober 2021.

Die Fluggesellschaft kündigte die Stationierung von fünf Flugzeugen für ihre Basis am Flughafen Kiew an. Die neuen Airbus 321-Flugzeuge werden ab Beginn der Sommersaison zur Flotte gehören. Mit dieser Investition steigert Wizz Air die Kapazität des Internationalen Flughafens Kiew um mehr als das Doppelte und bietet den Passagieren 12 neue Routen von Kiew zu Zielen wie Paris Beauvais, Brüssel-Charleroi, Eindhoven, Nizza, Barcelona, Madrid, Alicante, Malaga, Porto, Palma De Mallorca, Chania (Kreta) und Basel Mulhouse Freiburg.

Darüber hinaus kündigte Wizz Air die Bereitstellung von zwei neuen Airbus 321 auf ihrer Basis in Lemberg an, die ebenfalls ab der Sommersaison eingesetzt werden. Die neuen Flugzeuge werden den Betrieb von neun neuen Routen nach Paris Beauvais, Madrid, Eindhoven, Barcelona, Brüssel-Charleroi, Nizza, Treviso, Athen und Thessaloniki unterstützen, heißt es.

Mit diesen neuen Kapazitäten erhöht Wizz Air seine Kapazität in der Ukraine um mehr als das Doppelte und vergrößert seine Flotte auf acht Flugzeuge am Kiew International Airport und auf drei Flugzeuge am Lemberg International Airport. Darüber hinaus wird die Fluggesellschaft auch investieren, um mehr Reisemöglichkeiten für Passagiere aus Odessa und Kharkow zu schaffen, da die Fluggesellschaft neue Routen von Odessa nach London Luton, Pardubitz und Athen sowie von Kharkow nach Thessaloniki und Pardubitz einrichtet. Darüber hinaus erweitert Wizz Air die Frequenz von 25 Strecken, die bereits von der Ukraine aus bedient werden, darunter auch die Strecke Kiew – Wien, die von vier auf sieben Flüge erhöht wird.

Neue Routen

Route Flugtage Preis ab* Erstflug Kiew – Paris Beauvais Montag, Freitag EUR 24,99 / 809 UAH 17. Dezember 2021 Kiew – Brüssel-Charleroi Mittwoch, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 19. Dezember 2021 Kiew – Eindhoven Dienstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 18. Dezember 2021 Kiew – Nizza Dienstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 3. Mai 2022 Kiew – Barcelona Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag

Ab 1. August 2022 -

Täglich EUR 29,99 / 969 UAH 27. März 2022 Kiew – Madrid Dienstag, Donnerstag, Samstag

Ab 1. Juli 2022 - Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag EUR 29,99 / 969 UAH 3. Mai 2022 Kiew – Alicante Dienstag, Donnerstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 2. Juli 2022 Kiew – Malaga Montag, Freitag

Ab 3. Juli 2022 - Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag EUR 29,99 / 969 UAH 2. Mai 2022 Kiew – Porto Montag, Freitag EUR 24,99 / 809 UAH 1. Juli 2022 Kiew – Palma de Mallorca Montag, Freitag EUR 29,99 / 969 UAH 1. August 2022 Kiew – Chania (Kreta) Dienstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 2. August 2022 Kiew – Basel Montag, Freitag EUR 24,99 / 809 UAH 1. August 2022

Route Flugtage Preis ab* Erstflug Lemberg – Paris Beauvais Montag, Mittwoch, Freitag EUR 24,99 / 809 UAH 28. März 2022 Lemberg – Madrid Donnerstag, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 27. März 2022 Lemberg – Eindhoven Donnerstag, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 27. März 2022 Lemberg – Barcelona Montag, Freitag

Ab 1. Juni 2022 - Montag, Mittwoch, Freitag EUR 24,99 / 809 UAH 28. März 2022 Lemberg – Brüssel-Charleroi Mittwoch, Freitag EUR 24,99 / 809 UAH 1. Juni 2022 Lemberg – Nizza Mittwoch, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 1. Juni 2022 Lemberg – Treviso Donnerstag, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 2. Juni 2022 Lemberg – Athen Dienstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 4. Juni 2022 Lemberg – Thessaloniki Donnerstag, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 2. Juni 2022

Route Flugtage Preis ab* Erstflug Odessa – London Luton Donnerstag, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 27. März 2022 Odessa – Pardubice Dienstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 2. Juli 2022 Odessa – Athen Dienstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 2. Juli 2022 Kharkow – Thessaloniki Dienstag, Samstag EUR 24,99 / 809 UAH 29. März 2022 Kharkow – Pardubice Donnerstag, Sonntag EUR 24,99 / 809 UAH 2. Juni 2022

Destination Frequenzerhöhung Kharkow – Tallinn 2 > 3 Kiew – Athen 3 > 4 Kiew – Billund 3 > 4 Kiew – Bologna 2 > 3 Kiew – Bratislava 4 > 5 Kiew – Budapest 4 > 7 Kiew – Rom Fiumicino 3 > 5 Kiew – Hamburg 3 > 4 Kiew – Larnaca 3 > 5 Kiew – Lissabon 2 > 3 Kiew – Mailand Malpensa 3 > 4 Kiew – Neapel 2 > 3 Kiew – Nürnberg 2 > 3 Kiew – Pardubice 3 > 4 Kiew – Poznan 2 > 3 Kiew – Thessaloniki 2 > 4 Kiew – Tallinn 5 > 7 Kiew – Treviso 2 > 3 Kiew – Wien 4 > 7 Lemberg – Berlin 3 > 4 Lemberg – Rom Ciampino 2 > 3 Lemberg – Memmingen 2 > 3 Lemberg – Larnaca 2 > 3 Lemberg – Neapel 2 > 3 Lemberg – Pardubice 3 > 4

(red / W6)