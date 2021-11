Austrian Wings Fotobericht: Wizz Air stellt A321neo am Flughafen Wien vor

Am heutigen Tag stellte der ungarische Billigflieger Wizz Air den A321neo am Flughafen Wien Schwechat vor - künftig werden in Wien ausschließlich Maschinen dieses Typs stationiert.

Wizz Air feierte heute die Umstellung der Flotte komplett auf Airbus A321neo. Mit der Umstellung der Flotte auf die technologisch fortschrittlichen A321neo-Maschinen kommt es zu einer weiteren Steigerung: Der A321neo verursacht um 50 Prozent weniger Stickoxidemissionen und hat eine beinahe um 50 Prozent geringere Lärmbelastung als Vorgängermodelle. Zudem kommt es zu einer Kraftstoffeinsparung von bis zu 20 Prozent. Ab Juli 2022 wird zusätzlich eine sechste Maschine am Flughafen Wien stationiert, um die Flotte zu verstärken.

Bei der Flottenumstellung in Wien sagte Andras Rado, Sprecher von Wizz Air: „Wizz Air ist bestrebt, ihre Flotte stets am neuesten Stand der Technik zu halten und die Effizienz kontinuierlich zu steigern. Wir freuen uns die lokale Flotte heute in eine reine A321neo-Flotte umzuwandeln und unsere Entwicklung als nachhaltige, hochtechnologische Airline fortzusetzen. Mit dem neuen Flugzeugtyp, der bis zu 50 Prozent weniger Emissionen verursacht und bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff verbraucht, gelingt es uns in Zukunft noch besser hoch effizient zu agieren.“

"Wir denken, in den nächsten Jahren zum größten Low-Cost Carrier hier in Wien zu werden. Kommendes Jahr wird eine sechste A321neo die Flotte hier verstärken. Schon jetzt verzeichnen wir wieder gute Buchungszahlen. Unsere Flugzeuge sind derzeit zu rund 80% ausgelastet und wir blicken positiv in die Zeit nach der Pandemie."

Wizz Air Sprecher Andras Rado

Auch in der Kabine hat sich viel getan. Gemeinsam mit Airbus hat WizzAir die hintere Galley und die hinteren Toiletten so verändert, dass in diesem Bereich zusätzliche neun Sitzplätze installiert werden konnten. Im gesamten stehen nun 239 Sitze (230 im A321) zur Verfügung.

Fliegerisch zeigen sich für die Piloten nur wenige Unterschiede zu den Vorgängermustern. Diese feinen Unterschiede müssen jedoch in einem Online-Kurs mit abschließender Prüfung erlernt werden, bevor die A321 Piloten auf der neuen A321neo fliegen dürfen.

Winterflugplan ab Wien 2021/22

„Wir freuen uns, im Winterflugplan 2021/22 insgesamt 43 Strecken in 27 Ländern ab Wien anzubieten. Wizz Air baut das Angebot kontinuierlich aus und hat erst kürzlich vier neue Destinationen angekündigt“, so Andras Rado weiter. Der Winterflugplan 2021/22 gilt bereits und beinhaltet mit Zielen wie Scharm El-Scheich und Marrakesch besondere Highlights. Die Destinationen Amman und Akaba in Jordanien wurden erst kürzlich neu angekündigt und werden ab Mitte Dezember 2021 jeweils zwei Mal wöchentlich angeflogen.



Wizz Air will in den nächsten Jahren ihre Flotte auf 500 Airbus-Flugzeuge erweitern und wird deswegen bis 2030 jedes Jahr durchschnittlich 2.000 neue Mitarbeiter einstellen. Auch für den Standort Wien wird nach zusätzlichen Piloten, vor allem mit der Typisierung für die A320-Familie, und nach Verstärkung für das Kabinenpersonal gesucht.

