Wizz Air stellt Flotte in Wien auf A321neo um

Der neue Airbus A321neo wird ab Juli 2022 die Flotte verstärken somit die Erhöhung der Frequenzen von elf bestehenden Strecken, von Barcelona bis Tel Aviv und viele weitere, ermöglichen. Weiters wurden erst diese Woche drei neue Routen nach Marrakesch (Marokko), Akaba und Amman (Jordanien) und heute eine neue Verbindung nach Scharm-El-Scheich (Ägypten) angekündigt.

Positiv entwickelt haben sich die Passagierzahlen bei Wizz Air am Standort in Wien, von den Monaten Jänner bis Oktober 2021 wurde ein Marktanteil von 9 Prozent erreicht (im ersten Halbjahr waren es noch 104.353 Passagiere bei einem Marktanteil von 5,3 Prozent). Wizz Air ist somit nach eigenen Angaben die drittgrößte am Flughafen Wien operierende Fluglinie. Bei der Pressekonferenz in Wien sagte Robert Carey, President von Wizz Air: „Ich freue mich, die Rückkehr unseres sechsten Flugzeugs ankündigen zu können. Das zeigt nicht nur unser kontinuierliches Engagement für Wien und Österreich, sondern auch, dass Flugreisen und Tourismus wieder im Aufwind sind und immer mehr Menschen unseren nachhaltigen Betrieb genießen. Wir sind weiterhin bestrebt, unser Angebot in Wien auszubauen und weiterhin nachhaltiges Reisen zu ermöglichen, weshalb wir unsere lokale Flugzeugflotte ab November 2021 in eine reine A321neo-Flotte umwandeln werden, die 50 Prozent weniger Emissionen und 20 Prozent weniger Treibstoffverbrauch verursacht.“ Wizz Air betreibt eine sehr junge Flotte mit modernen, auf dem neuesten Stand der Technik befindlichen Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von nur 5,06 Jahren. Wizz Air rechnet damit, 2022 das Vorkrisen-Niveau von 2019 in Österreich zu erreichen. Um die rasche Erholung und ihre ambitionierten Wachstumspläne zu unterstützen, kündigte Wizz Air erst kürzlich eine Einstellungsoffensive an, im Zuge derer die Fluglinie bis 2030 insgesamt 4.600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen wird.

„Wir freuen uns, vier neue Strecken ankündigen zu können, von denen drei bisher von Wien aus nicht angeboten wurden sowie die Erhöhung der Frequenzen auf vielen unserer beliebten Strecken. Mit der heutigen Ankündigung schaffen wir mehr als 40 direkte Arbeitsplätze bei der Fluggesellschaft und suchen zusätzlich über 100 neue Mitarbeiter, um unsere kontinuierliche Expansion in Wien zu unterstützen“, so Robert Carey weiter. Wizz Air plant ihren Betrieb am Flughafen Wien auch in Zukunft weiter ausbauen und so zur kontinuierlichen Erweiterung des österreichischen Luftfahrmarktes beitragen. Aktuell schafft Wizz Air 150 direkte und 1.500 indirekte Arbeitsplätze. Mit ihrer sechsköpfigen A321neo-Flotte und der heute angekündigten neuen Destination bietet Wizz Air nun 67 Strecken in 34 Ländern ab Wien an. „Wien ist ein wichtiger Standort für Wizz Air und wir glauben an den Wirtschaftsstandort Österreich. Wir weiten unser Engagement und unsere Investitionen in Österreich auch in Zukunft aus“, so Robert Carey abschließend.

