„Aviation-Event 2021“ am Flughafen Wien wegen Coronakrise verschoben

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Entwicklungen in Österreich und der aktuellen Maßnahmen betreffend Veranstaltungen wird der für 7. Dezember 2021 geplante Aviation-Event am Flughafen Wien verschoben: Neuer Termin ist der 25. Jänner 2022. Internationale Luftfahrtexperten, Vertreter von Flughäfen, Airlines, Dienstleistern und Technologieunternehmen werden beim „Aviation-Event 2021“ am Flughafen Wien zusammenkommen, um über aktuelle Luftfahrt-Trends zu diskutieren – darunter Verkehrsstaatssekretär Magnus Brunner, Austrian Airlines-CEO Alexis von Hoensbroech und viele weitere. Der Event wird im AirportCity Space, dem neuen, hochmodernen Eventzentrum am Flughafen, unter Einhaltung aller geltenden COVID-19-Regeln stattfinden. Ob der Termin im Jänner hält, ist allerdings fraglich. Denn schon jetzt rechnen Experten damit, dass es nicht möglich sein wird, den aktuellen Lockdown am 12. Dezember überhaupt zu beenden. Wie die Corona-Situation im Jänner aussehen wird, lässt sich derzeit noch überhaupt nicht abschätzen.