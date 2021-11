Amsterdam: Zahlreiche Infektionen mit neuer Corona-Variante bei Passagieren

Heimkehrer aus Südafrika brachten die neue Virus-Variante mit in die Niederlande. Einmal mehr erweist sich der internationale Flugverkehr damit als Treiber der Pandemie.

Wie das niederländische Gesundheitsministerium mitteilte seien mindestens 13 kürzlich aus Südafrika eingereiste Personen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Bei rund 50 anderen positiv getesteten Reisenden stehe noch nicht fest, ob es sich um die neue Virusvariante handelt.

Die Niederlande untersagten Nicht EU-Bürgern bereits die Einreise aus verschiedenen Ländern des südlichen Afrika. Zudem verschärfte KLM die Bestimmungen. Wer in Südafrika an Bord von KLM will, muss einen negativen PCR-Test sowie einen negativen Schnelltest vorlegen - das gilt auch für doppelt Geimpfte.

(red)