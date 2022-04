Ostern: Coronatests jeden Tag im Health Center Vienna Airport möglich, Ergebnis noch am selben Tag

Wer rasch einen Corona-Test benötigt, findet am Flughafen Wien ein gutes Angebot: Im Health Center Vienna Airport können täglich von 7.00 bis 14.00 Uhr Antigen- oder PCR-Tests gemacht werden – auch an Sonn- und Feiertagen. Das PCR-Testergebnis liegt in jedem Fall noch am selben Tag vor, das Antigen-Testergebnis sogar in 30 Minuten. Durchgeführt werden die Tests im Health Center im Office Park 3 am Flughafen Wien, die Ergebnisse entsprechen allen internationalen Einreisebestimmungen. Nicht nur für Passagiere, sondern für jeden, der einen aktuellen Tests will, Anmeldung ist nicht erforderlich, die Wartezeiten vor Ort sind sehr gering, teilte der Flughafen mit.