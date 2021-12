AUA kündigt Frequenzsteigerungen an

Das Angebot des kommenden Sommerflugplans wird ab sofort sukzessive hochgefahren, teilte die AUA mit. „Der Fokus liegt ganz klar auf touristischen Zielen. Mit 110 Destinationen, davon 35 Warmwasserdestinationen in Griechenland, Spanien oder Italien, und wöchentlich bis zu 1.300 Verbindungen im Peak-Sommer 2022 werden wir nicht nur unser Flugprogramm gegenüber 2021 deutlich ausbauen, sondern auch ein attraktives Urlaubsangebot für unsere Fluggäste schaffen“, so Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl.

Unter anderem sind beliebte Urlaubsziele wie Catania, Ibiza, Palma de Mallorca, Keflavík oder Mykonos, die bisher im Charterprogramm der heimischen Airline geführt wurden, als reguläre Austrian Flüge für die Sommersaison 2022 (Palma bereits für die Wintersaison 2021/22) buchbar.

Bis zu 1.030 Frequenzen zu Feriendestinationen in der Osterwoche

Wen es schon im Frühling in die Sonne zieht, der kann bereits rund um Ostern und während der Mai-Feiertage das umfassende Flugangebot zu rund 90 Zielen nutzen. Allein im europäischen Kontinentalverkehr stehen über Ostern rund 16 beliebte Warmwasserdestinationen in Spanien, Italien, auf den Kanaren oder den griechischen Inseln im Flugprogramm. Ab Wien werden Ziele wie Palma de Mallorca, Málaga, Catania oder Larnaka mit mehr als 50 Abflügen pro Woche bedient. Auf der Langstrecke bieten sich im Frühjahr 2022 die beliebten Fernreiseziele Cancún, Mauritius oder die Malediven für einen Strandurlaub an. Austrian Airlines wird alle drei Destinationen bis über die Osterferien hinaus bedienen.

(red / OS)