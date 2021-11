AUA brachte Friedenslicht aus Israel nach Österreich

Die neunjährige Rianna aus Bethlehem hat das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Anschließend wurde das Licht in Israel an die Austrian Airlines Crew sowie an den Sicherheitsbeauftragten Wolfgang Kerndler übergeben, um es nach Österreich zu bringen. Nur wenig später ging das kleine Licht aus Bethlehem mit einer Spezial-Lampe sowie unter ständiger Beobachtung und strengsten Sicherheitsvorkehrungen an Bord. In Wien angekommen, wurde die Maschine aus Tel Aviv bereits vom elfjährigen Friedenslichtkind Tobias erwartet, wo ihm die Flamme des Friedens von der Crew und dem Austrian Airlines Sicherheitsbeauftragen überreicht wurde.

„Ich kenne den Brauch von klein auf und bin sehr stolz, stellvertretend für alle Feuerwehrleute im Land heuer das Friedenslichtkind zu sein“, so der engagierte Jungfeuerwehrmann aus Kirchham, der sich in der Schule und bei der Feuerwehr stets um ein gutes Miteinander bemüht.

Das Friedenslicht aus Bethlehem hat anschließend den Weg nach Linz ins ORF-Landesstudio angetreten. Austrian Airlines wird es von Österreich weiter nach New York und Montreal transportieren.

(red / OS)