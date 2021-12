Bergrettung Vorarlberg mit neuem Fluggerät in Zürs

Mit dem Start in die Wintersaison hat die Flugrettung der Bergrettung Vorarlberg am Stützpunkt Zürs den neuen Hubschrauber vom Typ H135 T3 aus dem Hause Airbus Helicopters in Dienst gestellt. Betreiber des Fluggeräts ist die Wucher Helicopter GmbH, die dafür 3,6 Millionen Euro investiert hat.

„Gallus 1“ – so der bekannte Rufname des Notarzthubschrauber-Teams aus Zürs am Arlberg – kann durch das neue Flugmuster auf noch mehr Turbinenleistung und somit auf größere Leistungsreserven bauen, teilte der Betreiber, Wucher Helicopter, mit.

Die neue 2motorige Maschine von Airbus Helicopters hat pro Triebwerk rund 160 PS mehr Leistung, verfügt über ein neues Rotordesign, verbesserte Software (Full Authority Digital Engine Control) und seitliche Lufteinlässe. Die leistungsstärkeren Triebwerke verbessern die Flugeigenschaften bei Einsätzen in großer Höhe. Die Nutzlast beträgt bis zu 260 kg mehr (Höhen- und Temperaturabhängig). Einsätze können jetzt bei Temperaturen bis minus 45°C geflogen werden.

Stützpunkt Zürs am Arlberg

Das Land Vorarlberg hat die Organisation und den Betrieb der Flugrettung der Vorarlberger Bergrettung übertragen. Um dieser Aufgabenstellung gerecht zu werden, betreibt die Bergrettung zwei Notarzthubschrauber in Vorarlberg. Der Notarzthubschrauber Christophorus 8 (C8) ist während des ganzen Jahres in Betrieb und ist am Stützpunkt in Nenzing/Galina stationiert. Der Notarzthubschrauber Gallus 1 mit Stützpunkt in Zürs/Lech ist zusätzlich bedarfsorientiert während der Wintersaison und seit 2017 auch in den Sommermonaten in Betrieb.

Beim Betrieb des Notarzthubschraubers Gallus1 wird die Bergrettung von Wucher Helicopter unterstützt. Zu diesem Zweck hat die Bergrettung mit Wucher Helicopter einen Vertrag geschlossen, welcher die Bereitstellung des Fluggerätes und des Stützpunktes regelt. Im Jänner 2017 wurde der neu errichtete Heliport in Zürs eröffnet und zählt zu den modernsten seiner Art in den Alpen.

Gallus 1 „alt“ wird zu „Gallus 3“

Das bisherige Fluggerät (H135) am Stützpunkt Zürs hat sein Wirkungsbereich auf die nur wenige Kilometer Luftlinie entfernte Tiroler Seite des Arlberg, nach St. Anton, verlegt und kommt dort als Notarzthubschrauber „Gallus 3“ zum Einsatz. Er löste den bisher dort eingecharterten Hubschrauber für die Winter-Einsätze ab.

(red / Wucher)