„Gallus 1“ startet den Sommerbetrieb

Nach vielen Monaten geprägt von Einschränkungen laufen die Vorbereitungen im Tourismussektor für die Sommersaison auf Hochdruck. Vorarlberg ist im Ausland ein beliebtes Erholungs- und Urlaubsziel und durch die laufenden Lockerungen hinsichtlich Reisebestimmungen ist im Sommer wieder mit einem hohen touristischen Andrang in die heimische Bergwelt zu rechnen. Der Notarzthelikopter "Gallus 1" wird daher auch in diesem Sommer wieder in Betrieb sein.

"Wie in den Vorjahren reagieren wir mit der Verstärkung der notfallmedizinischen Grundversorgung im Land mit der Inbetriebnahme des Notarzthubschraubers Gallus 1 im Zeitraum Juli bis September. Der Notarzthubschrauber Gallus 1 wird in der bewährten Partnerschaft mit Wucher Helicopter vom Stützpunkt Zürs aus betrieben", heißt es von Wucher Helicopter.

"Die Bergungskosten und die Kosten der Beförderung bis ins Tal werden bei Unfällen in Ausübung von Sport und Touristik nicht ersetzt", heißt es eindeutig und unmissverständlich in Paragraph 131, Absatz 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Gerade in den Bergen können die Rettungskosten schnell einmal mehrere tausend Euro ausmachen – eine zusätzliche finanzielle Belastung zu den Schmerzen nach einem Unfall. Ob Versicherung über die Bergrettung, ÖAMTC, Kreditkarte, Unfallversicherung oder Sportverein: Wichtig ist die Klausel der Deckung der Bergungskosten, denn diese Kosten können sonst gar nicht oder nur teilweise gedeckt sein. Die Bergrettung empfiehlt sich genau zu informieren, um sicherzugehen, welche Leistungen abgedeckt sind - im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Versicherer. Eine günstige Möglichkeit ist eine Fördermitgliedschaft bei der Bergrettung. Ab 28 Euro jährlich hat die ganze Familie (!) für Such- und Bergungskosten vorgesorgt.

