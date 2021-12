Corendon Airlines fliegt erstmalig im Sommer von Kassel nach Antalya

Ein weiteres Sonnenziel ergänzt den Sommerflugplan 2022 am Kassel Airport. Die internationale Fluggesellschaft Corendon fliegt erstmals ab Kassel vom 04. Juni bis 29. Oktober 2022 zweimal pro Woche nach Antalya in der Türkei und ergänzt mit diesen Flügen den Sommerflugplan 2022 am nordhessischen Flughafen. Letzten Endes ist die Durchführung der Flüge allerdings auch abhängig von der Coronapandemie.