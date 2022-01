BTU, nach Angaben des Flughafens Graz eines der führenden Geschäftsreisebüros am österreichischen Markt hat seine Steiermarkzentrale auf den Flughafen Graz verlegt. Grund dafür ist die Überzeugung, dass es einen baldigen Aufwärtstrend in der Reisetätigkeit der steirischen Wirtschaft geben wird, teilte der Flughafen in einer Aussendung mit.