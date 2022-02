Flughafen Graz: Wiederaunfahme der Flüge nach Düsseldorf und Stuttgart

Die Stimmung in der Reise- und Flugbranche ist zusehends optimistisch. So führt auch die Lockerung vieler Reisebeschränkungen zur Wiederaufnahme der Linienflüge nach Düsseldorf und Stuttgart am kommenden Montag, den 28.02.2022. Gleichzeitig werden die Lockerungen aber auch von vielen Mitarbeitern des Gesundheitswesens als "fahrlässig" kritisiert. Experten raten weiterhin von allen nicht notwendigen Reisen ab, da sich Reisen wiederholt als Pandemietreiber erwiesen hat.