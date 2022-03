Weiterer Geschäftsführer für den Flughafen Stuttgart

Das Führungsteam der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) ist wieder komplett: Ulrich Heppe nimmt zum 01. März 2022 seine Arbeit als Geschäftsführer auf und ist damit für Verkehr, Controlling und Finanzen des Landesflughafens zuständig. Der 50-jährige Manager war bislang in verschiedenen leitenden Funktionen im Finanzsektor sowie im Flughafenumfeld im In- und Ausland tätig, zuletzt im Management eines großen Flughafenbetreibers in Indien, teilte der Flughafen in einer Aussendung mit.